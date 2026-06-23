Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Fahrraddiebstahl und Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Montag, 8:00 Uhr, wurde in einen geparkten Skoda in der Gutenbergstraße eingebrochen. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem Stellplatz abgestellt und war vermutlich unverschlossen. Aus dem Skoda wurde ein Geldbeutel mit ausweisenden Dokumenten und Bankkarten entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf rund 200 Euro beziffert. Personen, welche Hinweise zu diesem Fall haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Fahrraddiebstahl

Am Montag wurde zwischen 7:45 Uhr und 19:45 Uhr am Bahnhof unter einem Carport ein Fahrrad der Marke Cube entwendet, welches mit einem schwarzen Abus-Schloss gesichert war. Die Polizei bittet hier Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, sich unter der 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Restaurant

Im Zeitraum zwischen Sonntag 22 Uhr und Montag 17 Uhr wurde in ein Restaurant in der Gelbinger Gasse eingebrochen. Bislang Unbekannte öffneten ein Fenster und gelangten so in den Küchenbereich. Anschließend wurden im Gastraum mehrere Schubladen durchwühlt, mehrere hundert Euro Bargeld, ein Handy, sowie Fleisch und Getränke entwendet. Das Diebesgut dürfte sich auf rund 1200 Euro belaufen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0791 4000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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