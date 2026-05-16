Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Forst an der Weinstraße- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Forst an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, gg. 16:05 Uhr, ereignete sich in Forst an der Weinstraße in der Straße "Im Stift" ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhren zunächst ein PKW VW Polo sowie ein Motorrad Yamaha hintereinander die Straße "Im Stift" in Richtung Deidesheim. An der Einmündung zur Felix-Christian-Traberger-Halle wollte der 31jährige Polo-Fahrer nach links einbiegen. Dies wurde durch Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers angezeigt. Kurz zuvor soll jedoch ein Ford Focus mit hellgrauer, blauer Farbe das Motorrad überholt haben, erkannte den Abbiegevorgang des VW Polo zu spät und bremste stark ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, scherte der Ford zwischen dem Motorrad und dem abbiegenden PKW ein. Da der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, scherte er nach links aus, um den Ford Focus zu überholen. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und VW Polo. Hierbei wurden der 31jährige Motorradfahrer, sowie seine 29jährige Sozia leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden sie in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Ford Focus verließ die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sowie Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer des Ford Focus, bzw. dessen Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324-933-0 oder per Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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