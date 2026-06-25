Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Herzlake - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Herzlake (ots)
Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Bakerder Ring in Herzlake einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter sich gewaltsam Zugang ins Gebäude zu verschaffen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Die Täter gelangten nicht in das Haus und konnten kein Diebesgut erbeuten. Die Polizeistation Herzlake bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05962/877760 zu melden.
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