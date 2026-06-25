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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Bakerder Ring in Herzlake einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter sich gewaltsam Zugang ins Gebäude zu verschaffen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Die Täter gelangten nicht in das Haus und konnten kein Diebesgut erbeuten. Die Polizeistation Herzlake bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05962/877760 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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