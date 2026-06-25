Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 43-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Gestern gegen 15:10 Uhr kam es im Bereich Dalumer Straße/Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 41-jährige Autofahrerin befuhr die Dalumer Straße in Richtung Lingen und beabsichtigte, nach rechts in die Meppener Straße abzubiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von rechts kommenden 43-jährigen Radfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

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