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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Betrieb - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Zwischen Montag, 22.06.26, 18:20 Uhr, und Dienstag, 23.06.26, 08:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Betrieb an der Schützenstraße in Meppen einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter sich gewaltsam Zugang ins Gebäude zu verschaffen, jedoch lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten anschließend ohne Diebesgut.

Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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