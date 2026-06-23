Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Halle (bei Neuenhaus) - Kabel von Betriebsgelände gestohlen - Zeugen gesucht (Korrektur: Ort)

Halle (bei Neuenhaus) (ots)

Gestern gegen 07:00 Uhr kam es auf einem Betriebsgelände an der Hesinger Straße in Halle bei Neuenhaus zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und betraten anschließend mehrere Hallen. Aus einer der Hallen entwendeten sie mehrere Kabel. Die Polizeistation in Neuenhaus bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05941 989850zu melden.

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