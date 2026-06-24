Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.06.2026: A31 - Zwei Personen bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

A31 (ots)

Bei den zwei tödlich verletzten Personen handelte es sich um einen 34-jährigen und einen 60-jährigen Bauarbeiter. Der Fahrer des Lkw ist 36 Jahre alt und der Fahrer des Absicherungsfahrzeugs 53 Jahre.

Die Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen konnte nach Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gegen 23:00 Uhr aufgehoben werden.

Konkrete Aussagen zum Unfallhergang können weiterhin noch nicht abschließend getroffen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell