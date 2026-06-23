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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zwei Männer bei Angriff verletzt - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Sonntag gegen 04:20 Uhr kam es auf der Meppener Straße in Haselünne zu einer Körperverletzung. Zwei 26-jährige Männer waren zu Fuß unterwegs, als ihnen zwei bislang unbekannte Männer entgegenkamen. Die zwei unbekannten Männer schlugen unvermittelt mehrfach auf die beiden 26-Jährigen ein, wodurch sie leicht verletzt wurden. Anschließend entfernten sich die zwei Täter wortlos in Richtung Meppen. Die Polizeistation Haselünne hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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