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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31 - Zwei Personen bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

A31 (ots)

Heute gegen 13:15 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Süden bei Geeste zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden.

Auf der dortigen Fahrbahn war eine Baustelle mit Absicherungsfahrzeug eingerichtet. Ein in Richtung Süden fahrender Lkw kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Absicherungsfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls erfasste das Absicherungsfahrzeug zwei Bauarbeiter. Die beiden Personen erlitten dabei tödliche Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw sowie der Fahrer des Absicherungsfahrzeugs wurden dabei leicht verletzt.

Neben mehreren Rettungswagen waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sowie die Ursache der Kollision sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aussagen zum Unfallhergang können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend getroffen werden.

Die Fahrbahn ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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