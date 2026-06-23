Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Verkehrsunfall sorgte für weiteren Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Lähden (ots)

Am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 16:50 Uhr kam es auf der Haselünner Straße in Lähden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, der für einen weiteren Verkehrsunfall sorgte. Ein bislang unbekannter Pkw befuhr die Haselünner Straße in Richtung Haselünne und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte das Fahrzeug mehrere Leitpfosten und Bäume, wodurch verschiedene Fahrzeugteile auf der Fahrbahn zurückblieben. Kurze Zeit später befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Strecke und übersah die verlorenen Fahrzeugteile, woraufhin er darüberfuhr und an seinem Pkw ein Sachschaden entstand. Die Polizeistation Haselünne bittet Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

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