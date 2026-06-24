Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl eines Mähroboters - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 14. Juni 2026, 18:00 Uhr, bis zum 15. Juni 2026, 18:45 Uhr, wurde an der Straße "Am Alemanniaplatz" in Nordhorn ein weißer Mähroboter der Marke "Kress" von einem Grundstück entwendet. Der Mähroboter befand sich an der Rasenkante zur Straße hin. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen die bislang unbekannten Täter vermutlich durch oder unter die Hecke und entwendeten das Gerät. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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