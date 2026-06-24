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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Heute Nacht gegen 02:30 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einem Juweliergeschäft an der Hasestraße in Haselünne.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei bislang unbekannten Täter mit Werkzeugen die Schaufensterverglasung des Geschäfts ein und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort entwendeten sie Schmuck und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung der Volksbank. Wie viel Diebesgut erlangt wurde und welcher Schaden insgesamt entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Die drei Täter werden als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Sie waren schwarz gekleidet und vermummt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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