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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich: Mordkommission ermittelt nach Angriff mit Messer | Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve, Polizei Krefeld und Polizei Kleve

Emmerich (ots)

Am Dienstag (30. Juni 2026) gegen 22 Uhr kam es vor einem Imbiss an der Straße "Am Löwentor" zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen einer 37 Jahre alten männlichen Person und einer 32 Jahre alten männlichen Person, in deren Verlauf der 37-Jährige mit einem Messer mehrfach auf den anderen einstach und diesen schwer verletzte. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Polizei festgenommen werden. Eine Mordkommission der Polizei Krefeld und Kleve hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Kleve hat am heutigen Tag den Erlass eines Haftbefehls beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Der Tatverdächtige wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Kleve zu richten.

(187)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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