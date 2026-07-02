Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Personen verletzen sich leicht: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Kleve-Rindern (ots)

Am Mittwoch (1. Juli 2026) kam es gegen 15:20 Uhr im Einmündungsbereich Wasserburgallee / Hohe Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 24-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem Pedelec, an welchem sich ein Kinderanhänger befunden hatte, den parallel zur Wasserburgallee verlaufenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Hohe Straße. Im Kinderanhänger befand sich ein zweijähriges Mädchen und ein weiteres Kind. An der Einmündung zur Eichenallee beabsichtige die Frau die Hohe Straße zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr auch ein vorfahrtsberechtigter von links kommender Pkw die Straße und reduzierte, nach Angaben der Frau aus Kleve, im Einmündungsbereich die Geschwindigkeit. Die 24-Jährige ging davon aus, der Verkehrsteilnehmer im Pkw würde Sie passieren lassen, jedoch beschleunigte dieser kurz darauf. Die Kleverin musste ausweichen, wodurch Sie die Kontrolle über das Pedelec samt Kinderanhänger verlor und stürzte (auch der Anhänger kippte auf die Seite). Durch den Sturz verletzte sich die Frau als auch das Mädchen im Kinderanhänger leicht, während das andere Kind unverletzt blieb. Der andere Unfallbeteiligter, welcher in einem schwarzen Kombi mit Klever Kennzeichen unterwegs gewesen war, entfernte sich nachfolgend von der Örtlichkeit. Am Pedelec als auch am Kinderanhänger entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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