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FFW Schwalmtal: Hoch hinaus für die Sicherheit - Drehleiterausbildung bei der Löschgruppe Hehler

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Schwalmtal (ots)

Hoch hinaus für die Sicherheit - Drehleiterausbildung bei der Löschgruppe Hehler

An drei aufeinanderfolgenden Abenden vom 11. bis 13. Mai stand bei der Löschgruppe Hehler eine intensive Ausbildung an der Drehleiter auf dem Programm. Jeweils drei Stunden lang beschäftigten sich sechs Feuerwehrangehörige mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Hubrettungsfahrzeugs.

Unter der Leitung erfahrener Drehleiterausbilder wurden sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Übungen vermittelt. Im Mittelpunkt stand die Korbsteuerung der Drehleiter. Die Teilnehmer trainierten das präzise Positionieren des Rettungskorbs sowie verschiedene Fahr- und Bewegungsabläufe, die im Einsatzfall ein sicheres Arbeiten in großer Höhe ermöglichen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Umgang mit dem sogenannten Gelenkarm, der das Abknicken des Rettungskorbs ermöglicht. Diese technische Besonderheit erlaubt es, auch schwer zugängliche Bereiche anzufahren und Hindernisse wie Dachvorsprünge oder Gebäudeteile sicher zu überwinden.

Darüber hinaus wurde die Handhabung verschiedener Anbauteile für den Rettungskorb geschult. Hierzu gehörten unter anderem die Krankentragehalterung für die Schleifkorbtrage sowie weitere einsatzrelevante Anbauteile. Ebenso wurde der Aufbau und Einsatz des Wasserwerfers (Monitor) trainiert, der bei Brandeinsätzen eine wirkungsvolle Brandbekämpfung aus erhöhter Position ermöglicht.

Die praxisnahe Ausbildung bot den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten gezielt zu erweitern und wichtige Handgriffe zu festigen. Regelmäßige Übungen dieser Art sind ein wesentlicher Bestandteil der Feuerwehrarbeit und stellen sicher, dass die Drehleiter im Einsatzfall sicher, effizient und professionell eingesetzt werden kann.

Schwalmtal, den 06. Juni 2026

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