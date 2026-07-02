Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fenster einer Werkstatt eingeschlagen

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Werkstatt an der Max-Planck-Straße einzusteigen. Sie schlugen ein Fenster ein, nach jetzigen Erkenntnissen wurde das Gebäude aber nicht betreten. Unklar ist, ob die Täter in ihrem Vorhaben gestört wurden. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

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