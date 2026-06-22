LPI-EF: Briefkasten an Kindergarten beschädigt

Erfurt (ots) - Sonntagabend (21.06.2026) wurde ein 25-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Gegen 18:45 Uhr fuhr der Mann auf der Straße Am Tannenwäldchen in Richtung Bismarckturm. Kurz vor dem Ortseingang kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch den Aufprall lösten die Airbags seines Autos aus. Beim Eintreffen der ...

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