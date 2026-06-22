Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Briefkasten an Kindergarten beschädigt
Erfurt (ots)
Samstagmorgen (20.06.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Mann den Briefkasten eines Kindergartens am Platz der Jugend in Erfurt. Zeugen beobachteten gegen 04:30 Uhr, wie der Täter den Briefkasten aufbrach und anschließend versuchte, diesen in Brand zu setzen. Das Feuer erlosch, verursachte jedoch einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (SO)
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