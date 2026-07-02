Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw auf Parkplatz am Rathaus beschädigt: Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Montag (29. Juni 2026) kam es zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr am Minoritenplatz in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter schwarzer 1er BMW im Heckbereich auf der Beifahrerseite beschädigt. Die 33-jährige Halterin des Wagens, welcher auf dem Parkplatz am Rathaus abgestellt gewesen war, informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

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