Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Nach Unfall abgehauen

Am Montag 1.6. beschädigte ein Unbekannter in Laupheim ein Auto und fuhr davon. Rund 5.500 Euro Schaden hatte der Laster hinterlassen.

Ulm (ots)

Der weiße VW Golf parkte am Nachmittag in der Albert-Magg-Straße. Eine Zeugin sah, wie um 17.50 Uhr ein Lkw dort vom Klostergarten in Richtung Ulmer Straße unterwegs war. Dann bog der Laster wohl nach rechts in die Albert-Magg-Straße ab und fuhr teilweise auf dem Parkplatz und Grünstreifen, so die Zeugin weiter. Dort stand auch der VW, der von dem unbekannten Laster im Bereich der rechten Heckschürze touchiert wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Flüchtige davon. Einen Schaden in Höhe von rund 5.500 Euro ließ er zurück. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Die Zeugin konnte das unfallverursachende Fahrzeug als Lkw beschreiben. Farbe, Modell oder das Kennzeichen sowie den Fahrenden konnte sie nicht erkennen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Laupheim unter der Tel. 07392/9630-0 entgegen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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