Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mülltonne in Brand gesetzt +++ In mehrere Gartenhäuser eingebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Mülltonne in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Bierstadt, Meißner Straße, Donnerstag, 14.05.2026, 13:00 Uhr (kq)Am Donnerstag kam es erneut zu einem Mülltonnenbrand in Wiesbaden.

Unbekannte Täter setzten gegen 13:00 Uhr eine Mülltonne in der Meißner Straße in Brand und flüchteten anschließend unerkannt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. In mehrere Gartenhäuser eingebrochen, Wiesbaden-Biebrich, An der Hammermühle, Dienstag, 12.05.2026, 22:00 Uhr - 13.05.2026, 14:00 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser in Wiesbaden.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Straße "An der Hammermühle", indem sie das Zugangstor beschädigten und hierdurch den Schließmechanismus überwanden.

Im weiteren Verlauf betraten die Täter insgesamt vier Gartengrundstücke und versuchten, die Türen der dortigen Gartenhäuser aufzuhebeln. In einem Fall gelang es den Tätern, die Zugangstür eines Gartenhauses aufzubrechen. Zudem wurde ein Geräteschuppen eines weiteren Gartengrundstücks aufgebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Elektrogeräte im Gesamtwert von rund 1.000 Euro und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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