Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 45-Jähriger aus Hanau

Wiesbaden (ots)

Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 45-Jähriger aus Hanau, Hanau,

(kq)Die am 12.05.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 45-Jährigen aus Hanau wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell