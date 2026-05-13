Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht +++ Mit Pfefferspray besprüht +++ Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet +++ Widerstand gegen Polizeibeamte +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

1. Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Schenkendorfstraße, Schiersteiner Straße, Iltisweg, Simone-Veil-Straße, Geisenheimer Straße, Harry-Truman-Straße, George-Marshall-Straße, Mittwoch, 13.05.2026, 01:35 Uhr - 01:50 Uhr

(kq)In der Nacht zum Mittwoch kam es erneut zu mehreren Mülltonnenbränden in Wiesbaden.

Unbekannte Täter setzten in der Zeit von 01:35 Uhr bis 01:50 Uhr im Bereich der Schenkendorfstraße, Schiersteiner Straße, Iltisweg, Simone-Veil-Straße, Geisenheimer Straße, Harry-Truman-Straße sowie der George-Marshall-Straße mehrere Mülltonnen in Brand und flüchteten anschließend unerkannt.

Personen wurden durch die Brände nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden-Südost, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 13.05.2026, 00:15 Uhr

(lr) In der Nacht zum Mittwoch wurde ein 25-jähriger Mann in Wiesbaden mit Pfefferspray besprüht und anschließend bedroht.

Ein 20-Jähriger sprühte dem 25-Jährigen gegen 00:15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einer Tankstelle am Bahnhofsplatz Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Angreifer zunächst von der Örtlichkeit, kehrte jedoch etwa 20 Minuten später mit einer leeren Glasflasche in der Hand zurück. Dabei drohte er dem Mann, ihn mit der Flasche schlagen zu wollen, setzte seine Drohung jedoch nicht um.

Im weiteren Verlauf flüchtete der 20-Jährige in Richtung Hauptbahnhof, konnte jedoch durch entsandte Polizeikräfte angetroffen und festgenommen werden.

Der 20-Jährige muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet, Wiesbaden-Südost, Am Landeshaus, Dienstag, 12.05.2026, 17:00 Uhr

(lr) Am Dienstagabend verursachte ein Rollerfahrer in Wiesbaden beim Überholen einen Unfall, wobei ein weiteres Auto zu Schaden kam. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Rollerfahrer.

Der Mann befuhr mit einer Vespa gegen 17:00 Uhr die Straße "Am Landeshaus" in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring. Als er den 69-Jährigen Fahrer eines grauen Porsche Macan von rechts überholen wollte, bog dieser in eine Grundstückseinfahrt ein. Daraufhin kam es zur Kollision. Durch den Zusammenstoß kippte der Unbekannte mit seinem Roller um und streifte dabei einen geparkten grauen Ford Focus.

Der Rollerfahrer machte sich ohne den als gestohlen gemeldeten Roller in Richtung Hauptbahnhof aus dem Staub, kann jedoch wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 180 cm bis 185 cm groß und ungefähr 30 Jahre alt. Zudem war er dunkel bekleidet und trug einen schwarzen Helm, sowie einen schwarzen Rucksack.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.600 Euro.

Hinweise zu dem Rollerfahrer nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Widerstand gegen Polizeibeamte,

Wiesbaden-Mitte, Luisenplatz, Samstag, 09.05.2026, 23:30 Uhr

(lr) Im Zuge einer Personenkontrolle kam es am Samstagabend in Wiesbaden zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Den Polizeibeamten fiel gegen 23:30 Uhr ein 34-Jähriger durch sein aggressives Verhalten bei einer verbalen Streitigkeit auf. Bei der darauffolgenden Personenkontrolle verhielt er sich unkooperativ und aufbrausend. Zudem stand er unter starkem Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 2,5 Promille. Der Mann wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb die Polizeibeamten ihn unter körperlichem Zwang zum Streifenwagen bringen mussten. Auf dem Weg zur Dienststelle trat der 34-Jährige nach den beiden Beamten und versuchte, einen von ihnen zu beißen. Zusätzlich bedrohte und beleidigte der 34-Jährige sie. Beide Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Der Beschuldigte muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren wegen des Widerstands und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zudem werden ihm Bedrohung und Beleidigung vorgeworfen.

5. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Westend, Yorckstraße, Montag, 11.05.2026, 15:00 Uhr - Dienstag, 12.05.2026, 08:30 Uhr

(kq)Im Zeitraum von Montag bis Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Yorckstraße.

Zwischen 15:00 Uhr und 08:30 Uhr hebelten Einbrecher die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang in die Wohnung. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume, entwendeten Goldschmuck und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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