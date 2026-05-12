Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bei körperlicher Auseinandersetzung bedroht und verletzt - geschädigte Frau gesucht

Wiesbaden (ots)

Bei körperlicher Auseinandersetzung bedroht und verletzt - geschädigte Frau gesucht, Wiesbaden-Mitte, Michelsberg, Samstag, 09.05.2026, 14:50 Uhr

(kq)Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Samstagnachmittag in der Wiesbadener Innenstadt bittet die Polizei um Mithilfe bei der Identifizierung einer geschädigten Frau.

Am Samstag, 09.05.2026, kam es gegen 14:50 Uhr in der Straße "Michelsberg" zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der Mann die Frau körperlich an und bedrohte sie.

Entsandte Polizeikräfte konnten den 52-jährigen Mann vor Ort antreffen und festnehmen.

Die geschädigte Frau entfernte sich noch vor Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Örtlichkeit, sodass ihre Identität bislang ungeklärt ist.

Die Polizei bittet die betroffene Frau sowie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Polizei in Wiesbaden zu melden.

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