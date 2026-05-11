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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Wiesbaden, Wiesbaden,

(kq)Die am 05.05.206 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 16-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.05.2026 – 14:55

    POL-WI: Auto gestohlen

    Wiesbaden (ots) - 1. Auto gestohlen, Wiesbaden-Medenbach, Pfingstwiesenstraße, Mittwoch, 06.05.2026, 19:45 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2026, 05:45 (lr)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Wiesbaden-Medenbach ein Pkw entwendet. Zwischen 19:45 Uhr und 05:45 Uhr manipulierten unbekannte Täter mutmaßlich das Funksignal des Fahrzeugschlüssels und konnten hierdurch einen weißen VW ID.3 in der Pfingstwiesenstraße öffnen und starten. Das Fahrzeug, an dem zuvor die ...

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