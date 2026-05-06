Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autoteile von hochwertigen Fahrzeugen gestohlen +++ Einbruch in ein Wohnhaus +++ Mit Brückengeländer kollidiert

Wiesbaden (ots)

1. Autoteile von hochwertigen Fahrzeugen gestohlen, Wiesbaden, Forststraße, Dienstag, 05.05.2026, 2 Uhr bis 9 Uhr

(da) Am Dienstagmorgen entwendeten Diebe Autoteile von zwei hochwertigen Fahrzeugen. Die Autos standen zwischen 2 Uhr und 9 Uhr in der Forststraße, als die Unbekannten sich daran zu schaffen machten. So bauten sie die Außenspiegel mitsamt der Elektronik von einer grauen Mercedes E-Klasse aus. Darüber hinaus entfernten sie die vorderen Beleuchtungseinrichtungen von einem in der Nähe geparkten grauen Mercedes G 63 AMG. Der dadurch verursachte Schaden an beiden Autos beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Mögliche Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in ein Wohnhaus,

Wiesbaden-Nordost, Holbeinstraße, Montag, 04.05.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 05.05.2026, 17:45 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruch in Wiesbaden. Unbekannte hatten es im Zeitraum von Montag bis Dienstag auf ein Wohnhaus in der Holbeinstraße abgesehen. Die Einbrecher hebelten die Terassentür auf, durchsuchten die Wohnräume und flohen unerkannt mit Schmuck. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mit Brückengeländer kollidiert,

Wiesbaden, Theodor-Heuss-Brücke, Dienstag, 05.05.2026, 18:50 Uhr

(ro)Am Dienstag kam es auf der Theodor-Heuss-Brücke zu einem Unfall, bei dem ein Fahrzeug mit dem Brückengeländer kollidierte. Ein 23-Jähriger befuhr die Brücke von der Rampenstraße kommend in Richtung Mainz. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Fahrer des Sprinters rechtsseitig gegen den Bordstein und wurde dann in den Gegenverkehr geschleudert. Dort touchierte er einen entgegenkommenden VW. Im Anschluss prallte der Sprinter noch in das Brückengeländer. Der Sprinterfahrer wurde verletzt und suchte eigenständig eine Klinik auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Brückengeländer wurde stark beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

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