PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auto gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Auto gestohlen,

Wiesbaden-Medenbach, Pfingstwiesenstraße, Mittwoch, 06.05.2026, 19:45 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2026, 05:45

(lr)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Wiesbaden-Medenbach ein Pkw entwendet.

Zwischen 19:45 Uhr und 05:45 Uhr manipulierten unbekannte Täter mutmaßlich das Funksignal des Fahrzeugschlüssels und konnten hierdurch einen weißen VW ID.3 in der Pfingstwiesenstraße öffnen und starten. Das Fahrzeug, an dem zuvor die amtlichen Kennzeichen "HG-MC 883" angebracht waren, wurde anschließend entwendet.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen sogenannten Funkwellenverlängerer verwendeten. Mit solchen Geräten können die Signale von Keyless-Go-Fahrzeugschlüsseln abgefangen und verlängert werden, sodass Fahrzeuge unbefugt geöffnet und gestartet werden können.

Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

   -	Legen Sie Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe von Haus- oder 
Wohnungstüren ab.
   -	Schirmen Sie das Funksignal des Schlüssels ab, beispielsweise 
durch spezielle Metallboxen oder mit Alufolie.
   -	Informieren Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die 
Keyless-Go-Funktion vorübergehend deaktiviert werden kann.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren