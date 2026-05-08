Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auto gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Auto gestohlen,

Wiesbaden-Medenbach, Pfingstwiesenstraße, Mittwoch, 06.05.2026, 19:45 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2026, 05:45

(lr)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Wiesbaden-Medenbach ein Pkw entwendet.

Zwischen 19:45 Uhr und 05:45 Uhr manipulierten unbekannte Täter mutmaßlich das Funksignal des Fahrzeugschlüssels und konnten hierdurch einen weißen VW ID.3 in der Pfingstwiesenstraße öffnen und starten. Das Fahrzeug, an dem zuvor die amtlichen Kennzeichen "HG-MC 883" angebracht waren, wurde anschließend entwendet.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen sogenannten Funkwellenverlängerer verwendeten. Mit solchen Geräten können die Signale von Keyless-Go-Fahrzeugschlüsseln abgefangen und verlängert werden, sodass Fahrzeuge unbefugt geöffnet und gestartet werden können.

Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

- Legen Sie Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe von Haus- oder Wohnungstüren ab.

- Schirmen Sie das Funksignal des Schlüssels ab, beispielsweise durch spezielle Metallboxen oder mit Alufolie.

- Informieren Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die Keyless-Go-Funktion vorübergehend deaktiviert werden kann.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

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