Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autoteilediebe unterwegs +++ Queerfeindliche Beleidigung bei Fußballspiel +++ Erst Taxifahrt erschlichen und dann bedroht +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Autoteiledieb unterwegs,

Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße, Dienstag, 05.05.2026, 02:00 Uhr - 09:00 Uhr

(kq)In der vergangenen Woche waren Autoteilediebe in Wiesbaden unterwegs.

Am vergangenen Dienstag hatten es Autoteilediebe auf einen geparkten Mercedes in der Forststraße abgesehen. Die Diebe entwendeten in einem unbeobachteten Moment die Außenspiegel Gläser samt Gehäuse und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Queerfeindliche Beleidigung bei Fußballspiel, Wiesbaden-Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Samstag, 18.04.2026, 18:00 Uhr - 19:45 Uhr

(kq)Am Samstagabend, den 18.04.2026, kam es im Rahmen eines Fußballspiels auf einem Fußballplatz zu queerfeindlichen Beleidigungen.

Der Polizei wurde der Vorfall erst am 07.05.2026 bekannt.

Eine 27-Jährige beleidigte eine 25-Jährige Spielerin mit queerfeindlichen Äußerungen unter anderem mit Hilfe eines Megaphons.

Im Polizeipräsidium Westhessen besteht seit 2010 eine spezielle nebenamtliche LSBT*IQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- & intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht Opfern LSBT*IQ-feindlicher Straftaten sowie queeren Vereinen/Institutionen als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim sind unter der zentralen Rufnummer 0611-345 1516 oder unter rainbow.ppwh@polizei.hessen.de zu den normalen Bürozeiten erreichbar. Der Staatsschutz Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

3. Erst Taxifahrt erschlichen und dann bedroht, Wiesbaden-Nordost, Emser Straße, Sonntag, 10.05.2026, 23:30 Uhr

(kq)Ein 32-jähriger Taxifahrer ist am Sonntagabend von einem unbekannten Fahrgast bedroht und verletzt worden.

Der unbekannte Täter nahm zunächst ein Taxi und ließ sich an einen vereinbarten Zielort fahren. Dort verweigerte der Mann anschließend die Zahlung des offenen Beförderungsentgelts.

Im weiteren entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Täter ein Messer zog und den Taxifahrer damit bedrohte. Als der 32-Jährige versuchte, Hilfe zu holen, schlug der Unbekannte mehrfach mit dem Griffstück des Messers gegen seinen Hinterkopf und verletzte ihn.

Nachdem der Taxifahrer aus dem Fahrzeug ausgestiegen war und wegrannte, verließ auch der Täter das Taxi und flüchtete zu Fuß in Richtung Emser Straße / Dürerplatz.

Der Täter wird als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 170 cm groß beschrieben. Er soll eine südländische Erscheinung, einen schwarzen Bart sowie schwarze lange Haare gehabt haben, die im Nacken zu einem Zopf gebunden waren. Zudem trug er dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 08.05.2026, 17:15 Uhr - Sonntag, 10.05.2026, 17:30 Uhr

(lr)Im Verlauf des Wochenendes kam es in Wiesbaden zu drei Einbrüchen.

Am Samstagmorgen brachen unbekannte Täter gegen 11:00 Uhr in ein Kirchengebäude in der Straße "Kirchhohl" in Wiesbaden-Naurod ein. Die Täter traten die Hauseingangstür ein, entwendeten augenscheinlich jedoch keine Gegenstände.

Am Sonntag drangen Unbekannte zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hessenring ein. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude sowie anschließend in die Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Parfüm und Schmuck.

Bereits am Freitagabend verschafften sich Einbrecher zwischen 17:15 Uhr und 22:30 Uhr durch das Aufhebeln eines Terrassenfensters Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "An der Leimenkaut". Die Täter entwendeten Schmuck, Bargeld sowie eine Münzsammlung und flüchteten anschließend über den Keller in unbekannte Richtung.

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