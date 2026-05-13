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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Entwarnung Telefonanlage

Wiesbaden (ots)

Entwarnung Telefonanlage,

Die technische Störung der Telefonanlage ist behoben.

Die Polizeidienststellen in Hessen sind wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar.

Weiterhin gilt: In Notfällen immer die 110 wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.05.2026 – 10:11

    POL-WI: Aktuelle Information - Störung der Telefonanlagen

    Wiesbaden (ots) - Derzeit kommt es hessenweit zu einer Störung der Telefonanlagen. Dadurch sind einzelne Polizeidienststellen aktuell teilweise telefonisch nicht erreichbar. Der Polizeinotruf 110 ist von der Störung nicht betroffen und weiterhin uneingeschränkt erreichbar. In Notfällen wählen Sie bitte die 110. Wir informieren, sobald die Störung behoben ist. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - ...

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