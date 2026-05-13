Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Aktuelle Information - Störung der Telefonanlagen

Wiesbaden (ots)

Derzeit kommt es hessenweit zu einer Störung der Telefonanlagen. Dadurch sind einzelne Polizeidienststellen aktuell teilweise telefonisch nicht erreichbar. Der Polizeinotruf 110 ist von der Störung nicht betroffen und weiterhin uneingeschränkt erreichbar. In Notfällen wählen Sie bitte die 110. Wir informieren, sobald die Störung behoben ist.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell