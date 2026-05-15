Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einladung zur offenen Sprechstunde "Gemeinsam. Sicher. Queer."

Wiesbaden (ots)

Einladung zur offenen Sprechstunde "Gemeinsam. Sicher. Queer.", Wiesbaden, Rathaus, Raum 018, Mittwoch, 20.05.2026, 16:00 Uhr - 19:00 Uhr

(kq)Im Rahmen des "Queeren Sommers" laden die Landeshauptstadt Wiesbaden, das Polizeipräsidium Westhessen sowie VelsPol Hessen e.V. gemeinsam zur offenen Sprechstunde "Gemeinsam. Sicher. Queer." ein. Diese findet erstmals am Mittwoch, den 20. Mai 2026, von 16 Uhr bis 19 Uhr im Rathaus Wiesbaden (Raum 018) statt. Eingeladen sind insbesondere Angehörige der LSBT*IQ-Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen) sowie alle Personen, die Fragen oder Anliegen rund um die Themen Sicherheit, Diskriminierung oder Unterstützung queerer Menschen in Wiesbaden haben.

Hintergrund der Veranstaltung ist eine aktuelle Umfrage zu Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen von LSBT*IQ-Personen in Wiesbaden. Die Ergebnisse zeigen, dass Angehörige sexueller und geschlechtlicher Minderheiten im öffentlichen Raum immer wieder Diskriminierungen oder Angriffe erleben. Viele Betroffene melden entsprechende Vorfälle jedoch nicht bei Polizei oder anderen Stellen. Stadtverwaltung und Polizei sehen hierin einen gemeinsamen Handlungsauftrag.

"Straftaten aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität haben in unserer Gesellschaft keinen Platz - das Polizeipräsidium Westhessen geht konsequent dagegen vor. Unser Ziel ist klar: Wir wollen mehr LSBT*IQ-feindliche Straftaten ins Hellfeld bringen, indem wir ansprechbar sind und das Vertrauen stärken. Unsere Ansprechpersonen sind ein wichtiges Bindeglied zur Community - sie schaffen Vertrauen und begleiten Betroffene auf Augenhöhe", betont die Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Westhessen Katrin Thaler.

Mit der Sprechstunde "Gemeinsam. Sicher. Queer." positionieren sich Stadt und Polizei bewusst als niedrigschwellige Anlaufstellen für Betroffene queerfeindlicher Erfahrungen. Besuchende können ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen und Fragen stellen, beispielsweise zu folgenden Themen:

- Sicherheit im Alltag: Wie verhalte ich mich bei Diskriminierung oder Gewalt?

- Polizeiliche Unterstützung: Wie erstatte ich Anzeige und wer sind meine Ansprechpersonen?

- Prävention: Was kann ich zu meiner eigenen Sicherheit beitragen?

- Lokale Hilfsangebote: Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es in Wiesbaden?

Für Gespräche stehen die LSBTIQ-Ansprechpersonen des Polizeipräsidiums Westhessen, die LSBTIQ-Koordinierungsstelle der Landeshauptstadt Wiesbaden sowie VelsPol Hessen e.V. - das queere Netzwerk für Polizei, Justiz und Zoll in Hessen - zur Verfügung.

Alle Gespräche werden vertraulich behandelt. Anliegen können auf Wunsch auch über die Veranstaltung hinaus weiter begleitet werden. "Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe von Kommune und Polizei", betonen die Veranstalter. "Wir möchten ein klares Zeichen setzen: Alle Menschen in Wiesbaden sollen sich sicher und respektiert fühlen - unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität."

Mit "Gemeinsam. Sicher. Queer." schaffen Stadt und Polizei einen offenen Raum für Dialog, Information und gegenseitiges Verständnis - niedrigschwellig, nahbar und gemeinschaftlich.

Hinweis für Medienschaffende:

Sollte Interesse an einer Berichterstattung vor Ort bestehen, wird vorab um Kontaktaufnahme mit der LSBTIQ-Koordinierungsstelle der Landeshauptstadt Wiesbaden oder den LSBTIQ-Ansprechpersonen des Polizeipräsidiums Westhessen gebeten. Die Veranstaltung soll ausdrücklich einen Safe Space für queere Menschen bieten, an dem auch nicht geoutete Personen teilnehmen können. Der Schutz der Privatsphäre hat daher höchste Priorität.

Kontakte:

LSBT*IQ-Koordinierungsstelle der Landeshauptstadt Wiesbaden Tel.: 0611 - 314048 E-Mail: lsbtiq@wiesbaden.de

LSBT*IQ-Ansprechpersonen des Polizeipräsidiums Westhessen Tel.: 0611 - 345 1516 E-Mail: rainbow.ppwh@polizei.hessen.de

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