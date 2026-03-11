Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: PKW verunfallt und fängt Feuer - Person verletzt in ein Klinikum Transport

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 10. März 2026, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 15:21 Uhr mit dem Stichwort "TH P-klemmt - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" alarmiert. Auf der Bergheimer Str. war es aus bislang ungeklärter Ursache auf einer abschüssigen und kurvenreichen Straße zu einem Unfall gekommen. Ein PKW kam daraufhin an einer Böschung in einem wasserführenden Straßengraben auf dem Dach liegend zum stehen. Die Person konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der PKW fing jedoch kurze Zeit nach dem Ereignis im Bereich des Motors Feuer. Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges stand der PKW nahezu in Vollbrand. Durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz wurde unmittelbar die Brandbekämpfung eingeleitet. Bereits nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle und es wurden vereinzelt Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mit der Wärmebildkamera wurde der PKW abschließend kontrolliert. Die verunfallte Person wurde durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und im weiteren Verlauf in ein naheliegendes Klinikum transportiert. Nach Beendigung der Brandbekämpfung und Maßnahmen der Feuerwehr wurde der PKW durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zu Unfallursache, Personenschäden sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell