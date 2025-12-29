PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannte Täter besprühen Kraftfahrzeug mit Farbe/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 25.12.2025 bis Sonntag, 28.12.2025 besprühten bislang unbekannte Täter einen im Zeitersweg abgestellten Mercedes Vito mit blauer Farbe. Unter anderem wurden die Tags "Tazo", "67", "34", "Hash" und "RPN" aufgebracht. Die Tat dürfte mit zurückliegenden Sachbeschädigungen durch Graffiti im Ortskernbereich in Contwig in der Zeit von 23.12.2025 bis 27.12.2025 in Verbindung stehen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 11:21

    POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

    Contwig (ots) - Am 27.12.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein männlicher Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache festgestellt. Die anschließenden Tests erhärteten den Verdacht auf Fahruntauglichkeit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über zwei Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 08:00

    POL-PIZW: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Contwig (ots) - In der Zeit zwischen dem 23.12.2025, 23:00 Uhr und 27.12.2025, 12:00 Uhr wurden im Kern der Ortsgemeinde Contwig mehrere Sachbeschädigungen durch Anbringen von Sprühfarbe begangen. Hierbei wurden an mehreren Stellen gleichlautende Schriftzüge, sogenannte Tags, angebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 08:10

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Zweibrücken (ots) - Am 26.12.2025, gegen 18:00 Uhr, verschafften sich drei unbekannte Jugendliche Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Karlstraße. In der Folge wurden durch ein Fenster im Treppenhaus mehrere Gegenstände auf den Gehweg geworfen. Hierbei wurde ein vor dem Anwesen geparkter PKW (grauer Toyota Auris) getroffen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren