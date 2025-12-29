Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannte Täter besprühen Kraftfahrzeug mit Farbe/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 25.12.2025 bis Sonntag, 28.12.2025 besprühten bislang unbekannte Täter einen im Zeitersweg abgestellten Mercedes Vito mit blauer Farbe. Unter anderem wurden die Tags "Tazo", "67", "34", "Hash" und "RPN" aufgebracht. Die Tat dürfte mit zurückliegenden Sachbeschädigungen durch Graffiti im Ortskernbereich in Contwig in der Zeit von 23.12.2025 bis 27.12.2025 in Verbindung stehen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

