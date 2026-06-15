Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler/B312 - Vorfahrt missachtet

Am Sonntag stießen auf der B312 bei Attenweiler zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Subaru von Attenweiler in Richtung B312 unterwegs. An der Kreuzung wollte auf die B312 einfahren. Dabei habe er wohl den aus Richtung Riedlingen kommenden BMW übersehen, so die Polizei. Der wurde von einem 37-Jährigen gelenkt. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen und blockierten teilweise die Straße. Beide Fahrenden zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf mehrere tausend Euro. Der Verkehrs konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleite werden. Gegen 18 Uhr war die Strecke wieder frei.

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