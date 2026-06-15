Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalles am Samstag in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Eine 23-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem BYD Elektroauto in der Dr.-Hans-Liebherr-Straße. Auf Höhe Wertstoffhof fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Renault Kleinwagen in die Straße ein. Am Einmündungsbereich war der Bordstein abgesenkt und sie hätte warten müssen. Ohne auf den von links kommenden BYD zu achten, fuhr sie los. Die 23-Jährige konnte den Unfall nicht mehr verhindern und die Autos stießen zusammen. Da die mutmaßliche Unfallverursacherin kurzzeitig das Bewußtsein verlor, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Der brachte die 42-Jährige vorsorglich in eine Klinik. Die Fahrerin des Elektroautos blieb unverletzt. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

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