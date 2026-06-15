Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mann stürzt von Balkon

Am Sonntag kam ein 43-Jähriger nach dem Sturz von einem Balkon in Riedlingen mit dem Hubschrauber in eine Klinik.

Ulm (ots)

Kurz vor 21.30 Uhr machte eine Zeugin eine vorbeifahrende Streife auf den Vorfall in der Donaustraße aufmerksam. Ein 43-Jähriger stürzte wohl kurz zuvor von einem ungesicherten und ohne Geländer versehenen Balkon eines Wohnhauses. Durch den Sturz aus dem zweiten Obergeschoß erlitt er schwere, nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach einer Behandlung durch den Notarzt kam der Verletzte mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Sturzgeschehens befand sich wohl auch ein zweiter Mann auf dem Balkon. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 47-Jährige den Geschädigten möglicherweise gestoßen haben könnte, wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Der Geschädigte konnte bislang zum Sturzgeschehen nicht vernommen werden. Sowohl der Geschädigte, als auch der Beschuldigte sollen zum Zeitpunkt des Sturzes wohl alkoholisiert gewesen sein.

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