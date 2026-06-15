Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Blitzeinbruch in Geschäft

Am frühen Montagmorgen stahlen Unbekannte in Giengen a.d. Brenz Waffen aus einem Geschäft.

Ulm (ots)

Gegen 5 Uhr schlugen Unbekannte mit einem Hammer die Scheibe an dem Waffengeschäft in der Memminger Torstraße ein. Dann griffen sie durch das zerborstene Schaufenster und stahlen aus der Auslage Gasdruckwaffen. Die Alarmanlage löste aus und der Geschäftsinhaber sah die Einbrecher in Richtung Memminger Torplatz flüchten. Beide waren wohl 175 cm bis 180 cm groß und dunkel gekleidet. Die Diebes trugen Tücher vor dem Gesicht. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten die Spuren am Tatort. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Giengen unter Tel. 07322/9653-0 entgegen. Die Höhe der Beute ist noch unklar, an dem Geschäft ist ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden.

Hinweis der Polizei: Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage oder auch eines Bewegungssensors eine abschreckende Wirkung.

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