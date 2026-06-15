Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Diebstahl im Freibad

Am Samstag beobachtet eine aufmerksame Bademeisterin einen Diebstahl im Ehinger Freibad.

Ulm (ots)

Um 17.15 Uhr beobachtete eine Bademeisterin drei Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren, die sich verdächtig verhielten. Dann sah sie, wie einer der Verdächtigen einen Rucksack von einem Liegeplatz stahl und diesen kurz darauf wieder zurücklegte. Bei einer Überprüfung der drei Jungen fand die Zeugin genau die Summe an Bargeld, die laut Angaben des Geschädigten aus seinem Rucksack fehlte. Daraufhin räumten die drei strafunmündigen Kinder den Diebstahl ein und gaben das Geld dem 17-Jährigen zurück. Die Polizei Ehingen übergab die drei strafunmündigen Kinder zu Hause an ihre Eltern und führte belehrende Gespräche.

++++1123064 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell