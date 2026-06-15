POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Feuer in Garage
Am Sonntag kam es wohl durch einen technischen Defekt zum Brand bei Herbrechtingen.
Ulm (ots)
Kurz vor 14 Uhr rückten Einsatzkräfte in den Wangenbergweg im Stadtteil Anhausen aus. Den Hausbewohnern gelang es noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Die Ursache dürfte ein technischer Defekt an einem Akkuladegerät gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Da das Schadensausmaß zunächst unklar war, waren die Feuerwehren aus Bolheim, Herbrechtingen und Giengen mit 45 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz.
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