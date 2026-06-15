Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Rauchmelder ausgelöst

Am Samstag rauchte in Illerkirchberg Essen auf dem Herd.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Ulmer Straße in Oberkirchberg aus. Weitere Hausbewohner hatten den Alarm gehört und wählten den Notruf. Im Treppenhaus roch es bereits nach Rauch. Da die Bewohner nicht zu Hause waren, musste die Tür durch die Feuerwehr geöffnet werden. Auf dem eingeschalteten Herd rauchte das Essen vor sich hin. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahr. Zu Schäden kam es nicht und die Wohnung blieb weiter bewohnbar.

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