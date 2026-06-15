Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Cabriofahrer tödlich verunglückt

Am Sonntag kam ein Autofahrer bei Ehingen alleinbeteiligt von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug mehrfach.

Ulm (ots)

Um 16 Uhr fanden Ersthelfer den verunfallten Daimler Chrysler Stratus neben der K7414 zwischen Ehingen und Schlechtenfeld. Kurz zuvor konnten diese wohl noch das Geräusch von quietschenden Reifen und ein Dauerhupton wahrnehmen. Sofort schauten sie nach und konnten das Auto neben der Straße auf dem Dach liegend im Wald feststellen. Ein weiterer Zeuge befand sich bereits vor Ort und fand unter dem Fahrzeug eine männliche Person, die eingeklemmt war. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 51-Jährigen feststellen. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Chrysler-Fahrer wohl in Richtung Schlechtenfeld unterwegs gewesen sein und im Bereich einer Linkskurve beschleunigt haben. Dabei soll das Heck ausgebrochen sein und das Auto kam nach dem Versuch, gegenzusteuern, nach rechts von der Straße ab. In der Böschung und Bewaldung überschlug sich der Chrysler mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der 51-jährige Fahrer, der alleine im Cabrio saß, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Konkrete Hinweise für eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer liegen laut den Unfallermittlern nicht vor. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der total beschädigte Chrysler wurde von einem Abschlepper geborgen. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro aus.

Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis 18.15 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Ehingen mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

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