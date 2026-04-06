PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen
Ravensburg (ots)
Pfullendorf
Unbekannter verursacht hohen Sachschaden
Am Sonntag im Zeitraum von 13:00 Uhr - 17:30 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter auf einem Firmengelände in der Straße Theuerbach 3 die Scheinwerfer eines LKW sowie die Fensterscheiben eines Bürogebäudes. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552-20160 zu melden
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
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