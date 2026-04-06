Hundersingen (ots) - Am Freitag, gegen 10:12 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße K8261 zwischen Hundersingen und Binzwangen. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer fuhr die Strecke in Richtung Binzwangen, als ihm unmittelbar nach dem Ortsausgang Hundersingen in einer langgezogenen Rechtskurve plötzlich eine unbekannte Fahrzeuglenkerin auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Audi-Fahrer stark abbremsen und mit seinem ...

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