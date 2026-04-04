Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfallflucht

Hundersingen (ots)

Am Freitag, gegen 10:12 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße K8261 zwischen Hundersingen und Binzwangen. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer fuhr die Strecke in Richtung Binzwangen, als ihm unmittelbar nach dem Ortsausgang Hundersingen in einer langgezogenen Rechtskurve plötzlich eine unbekannte Fahrzeuglenkerin auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Audi-Fahrer stark abbremsen und mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Die entgegenkommende Fahrzeuglenkerin bremste ebenfalls ab und zog ihren PKW wieder auf ihre Fahrspur. Durch das Befahren des Grünstreifens verlor der Audi-Fahrer jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und konnte es nicht mehr auf die Fahrbahn lenken. Er brachte sein Fahrzeug daraufhin im angrenzenden Acker zum Stehen. Bei dem Unfall wurden ein Leitpfosten sowie das Kennzeichen des Audi abgerissen. Darüber hinaus wurde die Stoßstange des PKW beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 5000.- Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Die entgegenkommende Fahrzeuglenkerin, setzte ihre Fahrt in Richtung Hundersingen ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und evtl. sachdienliche Hinweise geben können. Diese können sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell