Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meckenbeuren / B30

Schwerer Verkehrsunfall beim Überholvorgang

Am Samstagmorgen gegen 10:34 Uhr fuhr der 19-jährige Unfallverursacher mit seinem Peugeot 208 von Ravensburg in Richtung Meckenbeuren. Kurz nach Hohenreute setzte er zum Überholen eines unbeteiligten Pkw´s an. Vor diesem Pkw wollte zur gleichen Zeit ein 54-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Peugeot 208 GT nach links abbiegen. Auf Grund dessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Peugeot 208 GT und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw des Unfallverursachers wird nach rechts abgewiesen und kam im Straßenbankett zum Stehen. Beim Unfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Fahrer des Geschädigtenfahrzeugs blieb unverletzt, dessen 42-jährige Beifahrerin leicht, sowie ein 10 Jahre altes Kind, auf der Rückbank, schwerverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bestand für die B30 zwischen Meckenbeuren und Schwarzenbach für 2 Stunden eine Vollsperrung. Der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr waren mit starken Kräften vor Ort.

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