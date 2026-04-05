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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gebäudebrand fordert Leichtverletzte und hohen Sachschaden

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Beim Brand eines Wohngebäudes in der Grabenstraße sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand im 3. OG alarmiert, welcher sich im weiteren Verlauf auf den gesamten Dachstuhl des Gebäudes ausbreitete. Eine 93-jährige Bewohnerin und ein 28-jähriger Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Feuerwehrmann wurde beim Löschangriff leicht verletzt und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Da die Gefahr einer Brandausdehnung bestand, wurden ein angrenzendes Hotel sowie benachbarte Wohnungen vorsorglich evakuiert und insgesamt 18 Personen durch den Rettungsdienst betreut.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren mit 111 Personen und 24 Fahrzeugen vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte glücklicherweise verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis gegen 7.45 Uhr an. Aufgrund der Gefahr herabstürzender Dachziegel ist die Grabenstraße zwischen Christophstraße und Jakob-Kessenring-Straße nach wie vor gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich im niedrigen siebenstelligen Euro-Bereich bewegen. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die vom Polizeirevier Überlingen geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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