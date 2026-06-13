Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried

Reichenbach - LKW umgekippt

Am Freitagabend verunfallt ein LKW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit.

Ulm (ots)

Am Freitag, kurz nach 19:00 Uhr, befuhr ein vollbeladener LKW die Ortsdurchfahrt von Reichenbach. Im Bereich einer Linkskurve kippte der LKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts um und fiel hierdurch auf die Hecke eines angrenzenden Gartengrundstücks. Der geladene Bauschutt entleerte sich dabei teilweise in den Garten. Aufgrund der notwendigen Bergungsarbeiten mit einem Kran musste die Steinhauser Straße über vier Stunden gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke wurde durch die Straßenmeisterei vor Ort eingerichtet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 52.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

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