Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle ./. Zoll in MV findet mehr als 3 Kilogramm Haschisch in polnischem Kleinbus

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Stralsund (ots)

3.120 Gramm Haschisch fand der Zoll im Rostocker Hafen in einem polnischen Kleinbus in den Morgenstunden des 21.04.2026. Die Drogen befanden sich in einem mit Bettlaken umwickelten Paket aus grüner Kunststofffolie in der Reisetasche eines der sechs Fahrzeuginsassen. Auf Nachfrage gab der 24jährige Pole an, dass sich in dem Paket Haschisch befindet. Ein zusätzlich durchgeführter DrugWipe-Test reagierte positiv und bestätigte die Angaben des Mannes. Die Drogen wurden sichergestellt, zudem wurde gegen den Beschuldigten ein Steuerstrafverfahren gem. § 372 Abgabenordnung (AO) i.V.m. KCanG eingeleitet. Das Zollfahndungsamt Hamburg - Dienstsitz Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zusatzinformation:

Nach derzeitiger Rechtslage dürfen volljährige Personen (ab 18 Jahren) bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenverbrauch mitführen. Jedoch ausschließlich im Inland. Die Einfuhr, Ausfuhr und auch die Durchfuhr von Cannabis über nationale Grenzen hinweg ist weiterhin ausnahmslos verboten.

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