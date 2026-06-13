Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen

Göffingen - Leitplanke gerammt und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Ulm (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ereignete sich ein Unfall im Bereich der B312, Biberacher Straße in Göffingen. Hierbei kam ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug, inklusive Anhänger, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Leitplanke sowie einem Verkehrszeichen. Durch den Unfall wurde die Leitplanke stark deformiert und ein angrenzender Grundstückszaun beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne zuvor die Polizei oder die Grundstückseigentümer informiert zu haben und somit seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch den Unfall entstand ein Fremdschaden von etwa 3.000 Euro.

Das zuständige Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeuggespann. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 07371 9380 beim Polizeirevier Riedlingen zu melden.

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