Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Reifenplatzer verursacht hohen Sachschaden - Insgesamt 16 Fahrzeuge sind in der Nacht auf Samstag auf der BAB 8 Höhe Rastanlage Aichen verunfallt.

Ulm (ots)

Gegen 00:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Scania Lkw die Autobahn in Fahrtrichtung München. Auf Höhe der Rastanlage Aichen platzte der hintere rechte Reifen seines Fahrzeuges. Die Reifenteile verteilten sich auf allen Fahrstreifen. Insgesamt 16 nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten den Teilen nicht mehr ausweichen und fuhren über diese. Drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Verkehrsdienst Mühlhausen entfernte die Reifenteile von der Fahrbahn und nahm den Unfall auf.

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