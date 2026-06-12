Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen/B312 - In die Leitplanken gefahren und abgehauen

Nach einem Unfall am Donnerstag oder Freitag bei Unlingen machte sich der Verursacher aus dem Staub. Den sucht nun die Polizei.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte wohl zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr im Ortsteil Göffingen in der Biberacher Straße in Fahrtrichtung Biberach. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam das Fahrzeug im Kurvenbereich nach links von der Straße ab und stieß in die Leitplanken. Aufgrund des Schadens- und Spurenbildes gehen die Ermittler davon aus, dass ein Fahrzeug mit Anhänger in die Schutzplanken krachte und so einen größeren Schaden verursachte. Zudem wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und gegen den Holzzaun eines Gebäudes geschleudert. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Verursacher. Sie schätzt den Schaden an den Schutzplanken, dem Verkehrszeichen und Zaun auf rund 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Riedlingen unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

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