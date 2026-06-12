Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bettlerin greift nach Geldbörse

Am Donnerstag klaute eine Unbekannte in Göppingen eine Geldbörse. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat gegen 14 Uhr in der Mörikestraße. Auf Höhe des dortigen Parkhauses sprach eine Frau eine 17-Jährige an. Die vermeintliche Bettlerin fragte nach Bargeld. Die Jugendliche hatte einsehen und holte ihre Geldbörse aus der Tasche. Als sie das Münzfach geöffnet hatte, griff die Diebin nach dem Geldbeutel und rannte in Richtung Hautstraße davon. Mit einer Verfolgung durch die Jugendliche hatte die Diebin wohl nicht gerechnet. Denn die Bestohlene konnte die Flüchtige einholen und ihren Geldbörse zurückholen. Die Diebin, die als ca. 30 Jahre alte Frau, mit blonden schulterlangen Haaren und schwarzer Bekleidung beschrieben wurde, ging unbeirrt weiter. Sie sprach gebrochen deutsch und hatte ein kleines Baby in einem Tragetuch vor der Brust. Wenig später fiel der 17-Jährigen auf, dass die Diebin tatsächlich einen 5-Euro-Schein und Münzgeld klauen konnte. Deshalb erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Der Polizeiposten Jebenhausen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Mehrere davon haben wohl laut der Bestohlenen den Vorfall beobachtet. Diese bittet nun die Polizei, sich unter der Tel. 07161/42728 zu melden.

Hinweis der Polizei: Trickdiebe wollen oft Geld gewechselt haben oder geben sich als Bettler und Spendensammler aus. Sie versuchen so, an das Geld der Opfer zu kommen. Wer Geld wechselt oder spendet, zückt meist seinen Geldbeutel. Damit weiß der Dieb, wohin er greifen muss und hat leichteren Zugriff auf den Inhalt. Oder der Dieb sieht die Geldbörse oder eine Tasche offen herumliegen. Die hilfsbereiten Menschen werden abgelenkt und bemerken oft nicht, dass jemand in den Geldbeutel oder in die Tasche greift. Denn die Diebe und Betrüger gehen dabei sehr geschickt vor. Tipps zum Schutz vor Trickdiebstahl geben die Beratungsstellen der Polizei. Für das Polizeipräsidium Ulm sind diese zentral über die Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen.

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